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Протесты в Москве: как кремлевские СМИ игнорируют многотысячные митинги в столице РФ

17 августа 2019, 16:16

Протесты в Москве: как кремлевские СМИ игнорируют многотысячные митинги в столице РФ

Задержание на акции под мэрией Москвы 28 июля. Источник: ВВС Задержание на акции под мэрией Москвы 28 июля. Источник: ВВС

В России уже месяц продолжаются митинги из-за недопущения оппозиции к выборам в Московскую городскую думу. Часть людей выходят на улицы уже не только за честные выборы, но и из-за несогласия с действиями режима Путина. Об этом говорится в сюжете ОТВД.

Российские государственные СМИ прибегают к многократным манипуляциям при освещении несогласованных митингов, сокращая число протестующих и говоря о «руке Запада».

Крупнейший за последние 8 лет митингов, состоявшийся 10 августа и собравший около 50 тысячи человек, главные госканалы РФ проигнорировали. Так, «Первый канал» транслировал шестичасовой марафон передач с участием Михаила Боярского, посвященный его дню рождения, на «Россия 24» показывали художественный фильм, а на НТВ — развлекательное шоу.

В вечерних выпусках первой новостью был визит Путина в аннексированный Крым.

Ведущий «Россия 1» Владимир Соловьев, комментируя в эфире задержания 10 августа вовсе заявил, что «полиция Росгвардии действовала корректно, в соответствии с законом и, надо отметить, с замечательным чувством юмора».

Телеканалы группировок «ДНР/ЛНР» и вовсе никак не упоминали о событиях в Москве, вместо этого осветив эфирное время разгону протестующих в Гонконге.

 

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