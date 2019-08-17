В штабе ООС призвали обращаться в случае вымогательства взяток военными на КПВВ

Пересечение линии соприкосновения является бесплатной процедурой, а предложение о взятке грозит уголовной ответственностью. Об этом напомнили в прсс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Гражданским лицам, следующих через линию разграничения пограничники напоминают номер горячей линии (+380445276363), по которому следует звонить в случае вымогательства или намеков на необходимость предоставления средств военнослужащим», — говорится в сообщении.



Как отмечают в штабе, несмотря на антикоррупционные мероприятия, до сих пор встречаются случаи предложений военнослужащим взяток за пропуск через КПВВ без осмотра авто или при отсутствии необходимых документов.

