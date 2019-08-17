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В штабе ООС призвали обращаться в случае вымогательства взяток военными на КПВВ

17 августа 2019, 17:19

В штабе ООС призвали обращаться в случае вымогательства взяток военными на КПВВ

Пересечение линии соприкосновения является бесплатной процедурой, а предложение о взятке грозит уголовной ответственностью. Об этом напомнили в прсс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Гражданским лицам, следующих через линию разграничения пограничники напоминают номер горячей линии (+380445276363), по которому следует звонить в случае вымогательства или намеков на необходимость предоставления средств военнослужащим», — говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, несмотря на антикоррупционные мероприятия, до сих пор встречаются случаи предложений военнослужащим взяток за пропуск через КПВВ без осмотра авто или при отсутствии необходимых документов.

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