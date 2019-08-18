В Донецке подтвердили высокий уровень загрязнения Кальмиуса

В неподконтрольном украинским властям Донецке повторные анализы местной санэпидемслужбы подтвердили высокий уровень загрязнения реки Кальмиус.



Как передает сепаратистский телеканал «Оплот ТВ», количество кишечных палочек составило до 7 миллионов на литр воды. При этом норма составляет 5 тысяч на литр. Такой же показатель был зафиксирован и при первом анализе, проведенном в начале недели.



Также санэпидемслужба провела анализ воды на наличие холеры. Две пробы показали, что ее в Кальмиусе нет, еще четыре пробы изучаются.

Купаться и ловить рыбу в Кальмиусе давно запрещено. При этом некоторые жители Донецка этот запрет игнорируют.



О неприятном запахе и массовом гибели рыбы в Кальмиусе дончане сообщили на прошлой неделе. В санэпидемслужбе считают, что причиной этого загрязнения стал сброс сточных вод жителей частного сектора.