Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецке подтвердили высокий уровень загрязнения Кальмиуса

18 августа 2019, 10:20

В Донецке подтвердили высокий уровень загрязнения Кальмиуса

В неподконтрольном украинским властям Донецке повторные анализы местной санэпидемслужбы подтвердили высокий уровень загрязнения реки Кальмиус.

Как передает сепаратистский телеканал «Оплот ТВ», количество кишечных палочек составило до 7 миллионов на литр воды. При этом норма составляет 5 тысяч на литр. Такой же показатель был зафиксирован и при первом анализе, проведенном в начале недели.

Также санэпидемслужба провела анализ воды на наличие холеры. Две пробы показали, что ее в Кальмиусе нет, еще четыре пробы изучаются.

Купаться и ловить рыбу в Кальмиусе давно запрещено. При этом некоторые жители Донецка этот запрет игнорируют.

О неприятном запахе и массовом гибели рыбы в Кальмиусе дончане сообщили на прошлой неделе. В санэпидемслужбе считают, что причиной этого загрязнения стал сброс сточных вод жителей частного сектора. 

ТЕМЫ

Места
Кальмиус Донецк
Прочее
Экология загрязнение воды
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
10:20
В Донецке подтвердили высокий уровень загрязнения Кальмиуса
09:50
В Станице Луганской завершилось разминирование
23:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:14
«Полный беспредел». Прилепин утверждает, что его батальон при «ДНР» убил много людей
14:32
Гиркин считает, что к убийству Захарченко причастны «серьезные силы» из России
11:03
«ЛНР» посадила на 12 лет в тюрьму жителя Свердловска за «госизмену»
09:20
ОБСЕ зафиксировала четыре системы «Град» на неподконтрольном Донбассе
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:54
В Донецке отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина после угроз организаторам
14:55
В МВД РФ заявили, что российские паспорта получили 25 тысяч жителей Донбасса
13:10
ОБСЕ увидела танк в жилом районе подконтрольного боевикам поселка
12:01
«ДНР» посадила на 11 лет в тюрьму мужчину за «шпионаж»
09:58
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после обстрела на Луганщине
09:14
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
все новости
12:05
Разумков: Завершить войну на Донбассе быстро не получится
11:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
10:20
В Донецке подтвердили высокий уровень загрязнения Кальмиуса
09:50
В Станице Луганской завершилось разминирование
09:11
Вчера боевики стреляли из гранатометов, без потерь
17:19
В штабе ООС призвали обращаться в случае вымогательства взяток военными на КПВВ
16:16
Протесты в Москве: как кремлевские СМИ игнорируют многотысячные митинги в столице РФ
14:48
В исправленном решении об аресте Грымчака снова допустили ошибки
13:32
СБУ закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов
11:44
«Украинский диверсант» Присич вышел из российской колонии
10:04
Итальянцу заочно сообщено о подозрении в причастности к «ДНР
09:11
Сегодня суд повторно рассмотрит меру пресечения Грымчаку
23:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:28
Грымчака арестовали под залог в 6 млн гривен
21:40
Пираты похитили восьмерых моряков у берегов Африки. Среди них есть украинец
все новости
ВИДЕО
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
18 августа, 11:27
Протесты в Москве: как кремлевские СМИ игнорируют многотысячные митинги в столице РФ
17 августа, 16:16
Фермерство на Донбассе: какие есть программы поддержки
16 августа, 17:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция