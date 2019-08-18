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Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»

18 августа 2019, 11:27

Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»

Пожилые жители оккупированной территории Луганской области довольны появлением электромобиля, который бесплатно подвозит их через линию соприкосновения от разрушенного моста до украинского КПВВ «Станица Луганская». Об этом говорится в сюжете ОТВД.

Такой путь составляет 800 метров.

Этот карт, работающий на электричестве, перевозит по 7 человек, за день — около 300. При этом в него могут поместиться только желающие с ручной кладью. Для пересекающих КПВВ с тележками есть бесплатный автобус, который также был запущен украинскими властями.

Электрокар был куплен общественной организацией «Гуманитарная миссия «Пролиска» за средства Агентства ООН по делам беженцев. По словам координатора «Пролиски» Евгения Каплина, такие перевозки — альтернатива «тачечникам», которые возят людей по этому маршруту за 200 гривен.

В Луганской облгосадминистрации пообещали в течение месяца запустить еще один такой электромобиль.

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. 

Накануне стороны заявили о завершении разминирования территории вблизи разрушенного моста в Станице Луганской. После этого планируется его ремонт.

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