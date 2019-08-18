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В Донецке установят памятник российскому императору Николаю II

18 августа 2019, 12:57

В Донецке установят памятник российскому императору Николаю II

Московский фонд «Возрождение» планирует установить в Куйбышевском районе Донецка памятник в честь Николая II. Об этом пишет «ДНЕСЬ».

Памятник планируется установить в конце августа — начале сентября на территории пока недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк.

По словам учредителя фонда Михаила Блинникова, с просьбой об установке памятника обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко.

Памятник установят совместно с проектом «Аллея Российской Славы». В информации на сайте «Аллеи Российской Славы» приводятся слова автора проекта, скульптора Михаила Мердюкова, который заявляет о готовности бесплатно устанавливать на территории РФ и других государств бюсты граждан прославивших Россию.

За год существования «Возрождение» совместно с «Аллеей Российской Славы» установили в Донецке памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому), преподобному Сергию Радонежскому и цесаревичу Алексию, сыну Николая II.

Как рассказал Блинников, в установке памятников святым Русской церкви способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион.

«Я очень уважаю митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона. Когда я приехал первый раз в Донецк, я не пошел ни в администрацию, ни к главе ДНР Александру Захарченко, Царствие ему Небесное, ни к кому-либо другому, а обратился напрямую к владыке Иллариону, и все очень легко получилось», — заявил Блинников.

Фонд «Возрождение» зарегистрирован в Москве в июне 2018 года. Основной вид деятельности — «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки», а дополнительными — издание журналов, книг и газет.

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