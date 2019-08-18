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Прокурор заявил о законности удержания Грымчака в СИЗО, несмотря на ошибки в решении суда

18 августа 2019, 16:01

Прокурор заявил о законности удержания Грымчака в СИЗО, несмотря на ошибки в решении суда

Замминистр МинВОТ Юрий Грымчак удерживается в СИЗО на законных основаниях, несмотря на ошибку в судебном приговоре. Об этом заявил прокурор по этому делу Денис Иванов, передает «Украинская правда».

«В решении от 16 августа были допущены орфографические описки — был неправильно указан номер дела судом (судом — подчеркиваю), неправильно был указан защитник и отчество подозреваемого. Но в начале судебного заседания устанавливалось лицо, в отношении которого избиралась мера пресечения. Непосредственно подозреваемый сообщал анкетные данные суду. И судебное заседание проходило относительно Грымчака Юрия Николаевича. А не Михайловича», — сказал он.

Прокурор отметил, что описки в решениях суда очень распространенная практика. И по закону суд должен исправлять ошибки по собственной инициативе, или по просьбе участников уголовного производства.

Иванов признал, что ошибка в отчестве фактически препятствовала исполнению судебного решения, поэтому прокуратура просила исправить описку. Суд это сделал 17 августа.

«И здесь идет манипуляция со стороны защиты, потому что эти два решения неотделимы друг от друга. Решение об исправлении описки не может изменять суть решения о мере пресечения и порядке его исполнения», — заявил прокурор.

«В постановлении от 16 августа четко указано, что оно подлежит немедленному исполнению. Но сторона имеет право обжаловать его в апелляционном порядке», — добавил он.

16 августа суд арестовал замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака с возможностью выйти под залог в размере 6 млн гривен. Онако в постановлении допущены ошибки: вместо Юрия Михайловича Грамчака речь идет о Юрие Николаевиче. Кроме этого, адвокатом Грымчака назвали Дмитрия Мельника вместо Татьяны Матяш.

Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко подозреваются в мошенничестве и вымогательстве денег у нескольких фирм.

Их задержали 14 августа на взятке в 480 тысяч долларов.

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