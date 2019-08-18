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Незаконные задержания и приговоры в «Л-ДНР» и 25 тысяч паспортов РФ на Донбассе. Главное за неделю

18 августа 2019, 21:33

Незаконные задержания и приговоры в «Л-ДНР» и 25 тысяч паспортов РФ на Донбассе. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 12 -  18 августа.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы спустя месяц после назначения. В Офисе президента заявили, что переговорщик от Украины Леонид Кучма набирает «наиболее эффективную команду».

После ухода из ТКГ Бессмертный анонсировал возможное освобождение пленных, однако не стал уточнять имена и число кандидатов на освобождение.

Бессмертный считает, что причиной его увольнения из ТКГ стали публичные высказывания о способах урегулирования конфликта.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал проведение нового раунда консультаций по переговорам в «нормандском формате».

В США рассматривают предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении «нормандского формата» за счет Лондона и Вашингтона, сообщил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор. 

Политика

Замруководителя Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал подготовку концепции переходного правосудия для временно оккупированных территорий и ратификацию Римского статута. 

Права человека

Подконтрольные боевикам «суды» в течение недели вынесли 3 незаконных приговора в отношении граждан Украины. Так, житель Свердловска Александр Яковенко приговорен к 12 годам заключения по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины, а житель подконтрольной «ДНР» территории — к 11 годам. Житель Макеевки осужден к 6 годам колонии по обвинению в «экстремизме» и подготовке диверсий.

Боевики «ЛНР» задержали в Луганске студента 2-го курса колледжа культуры и искусств Русинова Сергея Владимирович, который высказывал проукраинскую позицию в социальных сетях.

На Донбассе ухудшается ситуация с доступом к медицинской помощизаявили в Международном комитете Красного Креста. Это связано с заминированной местностью и тем, что пути поставки медикаментов с подконтрольной территории прерваны. 

Боевые действия

За неделю вследствие обстрелов ранение получил один военнослужащий.

Днем 17 августа спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской.

Экономика

В «ДНР» заявили о необходимости в поэтапном повышении тарифов в отдельных районах Донецкой области. 

Общество

В МВД России заявили, что российские паспорта получили более 25 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донбасса.

В Донецке отменили памятный концерт в честь лидера группы «Скрябин» Кузьмы (Андрея Кузьменко). После анонса мероприятия в сепаратистских сообществах в соцсети «Вконтакте» призывали «МГБ ДНР» вмешаться.

Экс-«министр обороны ДНР» Игорь Гирки, который является одним из подозреваемых в крушении рейса МН17, уверен, что нынешние власти России не выдадут его Гаагскому трибуналу.

Международный комитета Красного Креста направил 211,5 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило электромобиль для перевозки людей на КПВВ «Станица Луганская».

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