Украинская сторона обвинила боевиков в затягивании начала ремонта моста в Станице Луганской

Украинская сторона готова провести зеркальный демонтаж фортификационных сооружений в районе разрушенного моста в Станице Луганской, однако заявила, что этому препятствует противоположная сторона на оккупированной территории. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.



Там напомнили, что было завершено извлечение взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста.



«Однако, со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжении работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным для украинской стороны начать указанные выше работы (демонтаж фортификационных сооружений — ред.)», — подчеркивается в сообщении.



В украинской стороне СЦКК считают, что действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий.

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Накануне стороны заявили о завершении разминирования территории вблизи разрушенного моста в Станице Луганской. После этого доожны начаться ремонтные работы.