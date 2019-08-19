Исследователи нашли новые доказательства участия России в боях за Иловайск

Исследовательская группа Forensic Architecture из Лондона обнаружила новые доказательства участия армии России в конфликте на Донбассе, в частности в боях за Иловайск. Об этом пишет The Guardian.



Отмечается, что обнаруженные доказательства будут использованы в иске против России, который украинские добровольцы подали в Европейский суд по правам человека.



Показания, которые приводит издание, имеют спутниковые снимки российских колонн с военной техники на украинской территории и снимки, которые свидетельствуют об участии в боевых действиях танка Т-72Б3, который на момент боев за Иловайск находился на вооружении только российских войск.



Исследователи использовали специальное программное обеспечение, благодаря которому можно было быстро проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube в период боев.

В конце августа 2014 года украинские военные попали в окружение под Иловайском. По информации украинской стороны, регулярные части российской армии, вторглись в Украину, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.