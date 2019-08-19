Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Исследователи нашли новые доказательства участия России в боях за Иловайск

19 августа 2019, 09:08

Исследователи нашли новые доказательства участия России в боях за Иловайск

Исследовательская группа Forensic Architecture из Лондона обнаружила новые доказательства участия армии России в конфликте на Донбассе, в частности в боях за Иловайск. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что обнаруженные доказательства будут использованы в иске против России, который украинские добровольцы подали в Европейский суд по правам человека.

Показания, которые приводит издание, имеют спутниковые снимки российских колонн с военной техники на украинской территории и снимки, которые свидетельствуют об участии в боевых действиях танка Т-72Б3, который на момент боев за Иловайск находился на вооружении только российских войск.

Исследователи использовали специальное программное обеспечение, благодаря которому можно было быстро проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube в период боев.

В конце августа 2014 года украинские военные попали в окружение под Иловайском. По информации украинской стороны, регулярные части российской армии, вторглись в Украину, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.

ТЕМЫ

Места
Иловайск
Организации
ЕСПЧ
Прочее
Россия-Украина
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:14
В Макеевке массово травят животных. Часть жителей выступила против
21:33
Незаконные задержания и приговоры в «Л-ДНР» и 25 тысяч паспортов РФ на Донбассе. Главное за неделю
14:39
Беспилотники ОБСЕ глушили во время пролетов над Донетчиной
12:57
В Донецке установят памятник российскому императору Николаю II
11:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
10:20
В Донецке подтвердили высокий уровень загрязнения Кальмиуса
09:50
В Станице Луганской завершилось разминирование
23:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:14
«Полный беспредел». Прилепин утверждает, что его батальон при «ДНР» убил много людей
14:32
Гиркин считает, что к убийству Захарченко причастны «серьезные силы» из России
11:03
«ЛНР» посадила на 12 лет в тюрьму жителя Свердловска за «госизмену»
09:20
ОБСЕ зафиксировала четыре системы «Град» на неподконтрольном Донбассе
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:54
В Донецке отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина после угроз организаторам
14:55
В МВД РФ заявили, что российские паспорта получили 25 тысяч жителей Донбасса
все новости
11:40
Фигурант дела «Роттердам+» объявлен в международный розыск
11:15
Глава Госкино уходит в отставку
11:14
В Макеевке массово травят животных. Часть жителей выступила против
10:40
Российские активисты в центре Москвы призвали освободить Крым
10:17
На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный, еще трое ранены
10:12
Путин во Франции сегодня обсудит с Макроном урегулирование на Донбассе
09:56
Суд арестовал блогера, который побил ветерана АТО
09:45
СМИ пишут, что у Зеленского пока не могут найти заявления об отставке специалистов его команды
09:08
Исследователи нашли новые доказательства участия России в боях за Иловайск
08:40
Украинская сторона обвинила боевиков в затягивании начала ремонта моста в Станице Луганской
08:04
Штаб ООС заявил о 13 нарушениях «режима тишины» на Донбассе
21:33
Незаконные задержания и приговоры в «Л-ДНР» и 25 тысяч паспортов РФ на Донбассе. Главное за неделю
20:20
Почти 23 тысячи детей на Донбассе значатся жертвами конфликта. Этот статус не дает никаких льгот и компенсаций
16:01
Прокурор заявил о законности удержания Грымчака в СИЗО, несмотря на ошибки в решении суда
15:13
Помощника Грымчака арестовали под 4 млн гривен залога
все новости
ВИДЕО
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
18 августа, 11:27
Протесты в Москве: как кремлевские СМИ игнорируют многотысячные митинги в столице РФ
17 августа, 16:16
Фермерство на Донбассе: какие есть программы поддержки
16 августа, 17:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция