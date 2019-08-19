СМИ пишут, что у Зеленского пока не могут найти заявления об отставке специалистов его команды

Журналисты запросили у Офиса президента Украины заявления об отставке специалистов, пришедших вместе с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом, о наличии которых заявил глава государства. Однако пока у Зеленского ответ не предоставили. Как пишут «Украинские новости», в Офисе президента продлили срок рассмотрения запроса от информационного агентства.

«Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления», - говорится в ответе ОПУ.

Ранее, после появления в интернете «заявления» об отставке главы ОПУ Богдана Зеленский публично заявил, что у него есть подобные заявления не только Богдана, а и всех «членов команды», совместно входивших в президентский офис.

«Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», - заявил Зеленский.

В «Украинских новостях» добавили, что в Офисе президента ранее не смогли своевременно предоставить журналистам законопроект о рынке земли, а также программу визита и состав делегации, которая сопровождала Зеленского в поездке в Турцию 7-8 августа 2019 года.