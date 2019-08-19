Путин во Франции сегодня обсудит с Макроном урегулирование на Донбассе

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют сегодня обсудить ситуацию в Украине и продолжение работы в «нормандском формате». Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для этого Путин 19 августа с однодневным визитом Францию. Об этом сообщает ТАСС.



«Темы очевидны - это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы, ... это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в "нормандском формате"», - сказал Песков.



Ранее сообщалось, что на следующей неделе представители США, Германии и Франции проведут очередной раунд консультаций по «нормандскому формату».



7 августа президенты Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата».