В Макеевке массово травят животных. Часть жителей выступила против

В неподконтрольном украинским властям Макеевке в квартале Железнодорожный происходит массовое отравление животных. Об этом местные жители сообщили сепаратистскому телеканалу «Юнион».



Люди отмечают, что сосиски с ядом специально раскидал кто-то из жителей. В результате погибли несколько собак и как минимум одна кошка. Причем отравились как бродячие, так и домашние животные.



По словам собеседников телеканала, которые выступают за гуманное отношение к животным, разговоры с «догхантреами» и сторонниками таких методов ни к чему не приводят.



Местных жителей призвали обращаться в специальные коммунальные службы по отлову животных.



Также подчеркивается, что жестокое обращение с животными запрещено и грозит ответственностью.

Ранее в Донецке рассказали о проблеме роста количества бродячих животных.