Глава Госкино уходит в отставку

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

В своем видеообращении он отметил, что не желает превращать борьбу за кресло «в триллер с элементами сложного постановочного экшена», а его увольнение «позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли».

Кроме того, он пожелал своему преемнику мудрости, сохранения достижений Госкино и продолжения процесса.

Ильенко добавил, что планирует продолжить свою деятельность в украинском кинематографе.

Филипп Ильенко был назначен главой Госкино Украины в августе 2014 года, до этого он занимал должность главы общественного совета при Госкино.