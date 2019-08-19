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Российские СМИ назвали Украину одним из самых крупных должников по кредитам

19 августа 2019, 11:58

Российские СМИ назвали Украину одним из самых крупных должников по кредитам

Украина находится на втором месте по задолженности перед РФ. По данным РБК, Украина задолжала России около 3,7 миллиардов долларов.

«Украина этот долг перед РФ не признает, считая, что это были коммерческие бумаги, а не межгосударственный кредит, и пытаясь доказать, что Россия силой заставила выпустить эти бонды. Но Минфин России считает, что это был двусторонний межправительственный заем, и по-прежнему учитывает его на балансе ФНБ. Украина, со своей стороны, учитывает только долг перед Россией на 0,61 млрд долларов, образовавшийся еще в начале 1990-х годов за поставки российского газа», - пишет РБК.

Отмечается, что в 1997 году стороны договорились в рамках раздела Черноморского флота, что этот долг будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета 97,8 млн долларов за аренду РФ базы Черноморского флота в Крыму.

Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, долг был заморожен на отметке 606 миллионов долларов, свидетельствуют данные украинского Минфина, но непонятно, произошло это до или после оккупации Крыма Россией.

В Минфине Украины в 2016 году пояснили, что Россия в одностороннем порядке остановила, соглашения по Черноморскому флоту, а это значит, что нет инструмента обслуживания и погашения этого долга.

Издание пишет, что минимум 17 государств суммарно должны РФ около 27 миллиардов долларов по кредитам. При этом отмечается, что правительство РФ держит в секрете финансовые и экспортные кредиты, выдаваемые другим. Информация становится публичной, только если Россия подписывает межправительственные соглашения, которые затем ратифицируются Госдумой, если о таких займах рассказывают официальные лица или информация раскрывается по линии государства-заемщика.

«Общую задолженность по российским госкредитам Минфин России оценивал на 1 мая 2019 года в 39,4 млрд долларов, из которых 15,8 млрд должны страны СНГ», - пишет издание.

Как подчеркивает РБК, крупнейшим должником РФ является Беларусь - 7,55 миллиардов долларов на 1 июня 2019 года (эти данные предоставил белорусский Минфин). На третьем месте должников - Венесуэла (3,5 млрд долларов).

ТЕМЫ

Прочее
Кредиты
Места
Украина-Россия

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