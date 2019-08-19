В Украине до сих пор не освоены 15 миллионов гривен на жилье переселенцам

Пятнадцать миллионов гривен по правительственной программе предоставления помощи в приобретении жилья для переселенцев остаются неосвоенными. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука



«У нас сейчас остаются около 15 миллионов гривен неиспользованных средств по программе обеспечения временным жильем переселенцев, которую в быту окрестили "50 на 50"», — сказал он на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».



По словам Туки, депутаты местных советов в основном игнорировали участие в данной программе.



«К сожалению, со стороны государства внимания для решения таких проблем недостаточно, а иногда я сталкивался даже с тем, что госорганы, привыкнув к многолетней помощи международных партнёров, самоустранились», — добавил заместитель министра.