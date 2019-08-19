Вятрович считает, что Донбасс придется возвращать военным путем

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей можно вернуть только с помощью военных действий. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».



При этом он отметил, что на жителей неподконтрольных территорий нужно влиять с помощью украинских СМИ.



«Нужно телевидение, радио, необходимо проводить информационную работу с теми регионами, показывать им, что Украина — это государство, где каждый может получать нечто гораздо лучшее. Особенно с молодым поколением, которое сейчас видит возможности украинского образования, безвиза», — сказал он.



По словам Вятровича, это уже формирует настроение ожидания у местных жителей, что Украина туда вернется. «Но, безусловно, без военных действий, боюсь, это невозможно», — подчеркнул он.