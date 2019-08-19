СБУ открыла дело из-за поставок оборудования на донецкие «национализированные» шахты

В Донецкой области правоохранители подозревают в финансировании терроризма депутата Донецкого областного совета, который является генеральным директором угольного предприятия, его заместителя и еще одного участника данного уголовного производства. Всем троим сообщено о подозрении, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.



Мужчин подозревают в поставках промышленного оборудования для угольных шахт на территории Донбасса, которая временно неподконтрольна украинскому правительству.



В сообщении говорится, что машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний, но на самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, которые сейчас находятся под контролем незаконных вооруженных формирований.



В СБУ заявляют, что задокументировали переправку оборудования на сумму 30 миллионов гривен.



«Средства направлялись как на финансирование "учреждений ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении украинской спецслужбы.



Продолжается досудебное следствие.