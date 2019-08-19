Офис Зеленского не показал список визитеров, хотя обещал

Офис президента Украины проигнорировал просьбу «Украинской правды» предоставить список посетителей Банковой за первый месяц после инаугурации Владимира Зеленского (с 21 мая по 24 июня), несмотря на данное обещание. Об этом говорится в ответе на запрос УП.



В частности, издание просило Офис президента предоставить информацию о визитах на Банковую ряда лиц, среди которых Игорь Коломойский, Сергей Левочкин, Павел Фукс, Ринат Ахметов, Виктор Медведчук, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Тимур Миндич.



На Банковой ответили, что «информация о датах посещения Офиса президента Украины бизнесменами <...> в подразделении охраны отсутствует».



В Офисе президента также заявили, что не ведут учет посещения государственными служащими, потому что у последних есть право прохода по предъявлению служебного удостоверения.



«Украинская правда» отметила, что запрос в Офис президента был направлен еще 25 июня, но в течение месяца ответ не поступил. В ведомстве сначала не могли найти тех, кто отвечает за электронную почту пресс-службы, а позже попросили заново отправить запрос.



В начале июня первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов пообещал, что ведомство будет предоставлять списки посетителей на запросы журналистов.