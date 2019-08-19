В зоне ООС на Луганщине нашли 50 тысяч тонн нелегального угля

Правоохранительные органы в Луганской области обнаружили 50 тысяч тонн угля, который был ввезен на таможенную территорию Украины по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области.



Примерная стоимость угля – 25 миллионов гривен. Участок находится в районе ведения Операции Объединенных сил.



По данным следствия, факт сбыта этого угля был скрыт предприятием от налоговой службы. Поддельные документы содержат реквизиты предприятий Российской Федерации.



«В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество», - говорится в сообщении.