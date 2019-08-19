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СМИ: Дело Грымчака отделят от производства о нападении на Черновол

19 августа 2019, 17:18

СМИ: Дело Грымчака отделят от производства о нападении на Черновол

Дело в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака должны в ближайшее время выделить в отдельное производство. Об сообщает «Громадське» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

До сих пор эпизод с Грымчаком является частью производства о нападении на депутата Татьяну Черновол во время событий на Майдане. Как известно, в ходе расследования нападения на Черновол правоохранители узнали, что подозреваемый в нападении причастен к другому преступлению, связанному с незаконной выдачей Киевской горгосадминистрации разрешений на строительство. В рамках этого производства и открыли производство в отношении Грымчака. Однако, как отмечает издание, вскоре прокуроры выяснили, что он не имеет отношения к этому делу, поэтому производство по нему выведут в отдельное.

Юрий Грымчак вместе со своим шурином Игорем Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства.

Супруга замминистра Юлия Грымчак считает уголовное производство политическим заказом. 

Генпрокурор Юрий Луценко, комментируя задержание Грымчака, заявил, что ему стыдно за него. Грымчак приходится давним соратником Луценко. 

16 августа Грымчак был арестован на два месяца  с возможностью выйти под залог в размере 6 миллионов гривен.

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Юрий Грымчак

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