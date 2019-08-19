Скрывался у родственников. В Запорожье задержали боевика «ДНР»

В Службе безопасности Украины заявили о задержании боевика группировки «ДНР» в Запорожский области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Согласно данным спецслужбы, житель Шахтерска, находясь на территории Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден из тюрьмы при условии присоединения к рядам незаконных вооруженных формирований.



В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством Гиркина (Стрелкова).



Задержанный подозревается в участии в захвате административных зданий Славянская, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, корректировке артиллерийских обстрелов сил АТО.



«Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение “Боевые коты” 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции “ДНР”. Установлено, что в 2017 году на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины боевика обвинили в разбое и объявлен в розыск так называемыми правоохранительными органами “ДНР”», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, в конце июля 2019 года подозреваемый прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе.



Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания.



Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.