Смогут ли жители Донетчины получить деньги за разрушенное жилье ►

С начала боевых действий в Донецкой области было разрушено 13 тысяч домов. Лишь чуть более 1 тысячи из них - коммунальные многоэтажки. В начале июля Кабинет министров Украины разработал механизм компенсации за жилье, разрушенное в результате обстрелов. Но нормативной базы, объясняющей этот механизм, пока не существует.



Юристы в свою очередь подчеркивают, что государство обязательно должно выплачивать компенсацию людям, чье жилье пострадало, вне зависимости от того, кто нанес ущерб.



Подробнее в сюжете ОТВД: