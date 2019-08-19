Суд в Николаеве освободил фигурантов «дела 2 мая»

В Николаеве фигуранты «дела 2 мая» относительно трагических событий в Одессе в 2014 году, гражданин России Евгений Мефедов и одессит Сергей Долженков, которых ранее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, вышли на свободу. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.



16 августа Центральный районный суд Николаева принял решение освободить из СИЗО антимайдановцев под залог 153,680 тысяч гривен.



«Сегодня, в 9 утра, я внес залог за Сергея Долженкова, а мой отец Владимир Рыбин — за Евгения Мефедова. Эту сумму нам помогли собрать народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» при активном участии Николая Леонидовича Скорика (член оппозиционного блока — ред.) и его друзей», — рассказал Рыбин.



По делу о массовых беспорядках на Греческой площади обвинялись 19 «антимайдановцев». В сентябре 2017 года суд города Черноморск оправдал их всех из-за того, что «следствие не собрало достаточных доказательств вины».