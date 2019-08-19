Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 19 августа.

Политика



Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на сегодняшней встрече обсудят ситуацию в Украине и продолжение работы в «нормандском формате».



Общество



Украинская сторона обвинила боевиков «ЛНР» в затягивании строительства моста вблизи Станицы Луганской.



В Донецке впервые за последние 5 лет запустили поезда, которые будут курсировать по пригородным маршрутам в Еленовку и Мандрыкино.



Правоохранители подозревают депутата Донецкого областного совета и его заместителя в финансировании терроризма. Депутат по совместительству является гендиректором угольного предприятия на подконтрольной боевикам территории. На шахту, по данным СБУ, нелегально поставили оборудование на сумму 30 миллионов гривен.



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