Путин исключил переговоры по Донбассу вне «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в понедельник заявил о том, что альтернативы «нормандскому формату» по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях «не существует». Об этом сообщает ТАСС.



«По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать», - сказал Путин.



Путин также заявил о требовании имплементации закона об особом статусе Донбасса и вопросов амнистии.



Макрон, в свою очередь заявил о том, что он обсудит с Путиным возможность проведения саммита в «нормандском формате».



«Мы используем возможность, чтобы обсудить эту ситуацию для подготовки встреч в будущем. В тесном контакте с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и канцлером [Германии Ангелой] Меркель мы бы рассмотрели возможность проведения нового саммита в "нормандском формате" в ближайшие недели, если нам удастся создать пути для продвижения [переговоров]», - заявил Макрон.



Он отметил, что сейчас следует «понять, что готовы сделать стороны» для обеспечения саммита, и анонсировал проведение встречи политических советников в ближайшие дни.