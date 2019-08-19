Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Макрон анонсировал новую встречу советников в «нормандском формате»

19 августа 2019, 20:25

Макрон анонсировал новую встречу советников в «нормандском формате»

Встреча советников в «нормандском формате» будет проведена через несколько дней. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным перед переговорами с ним, передает УНН.

По его словами, саммит нормандской четверки нужно проводить «при условии, если будут достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи».

«Мы оговорим все шаги, которые мы можем предпринять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую нормандскую встречу на высшем уровне», - сказал Макрон.

ТЕМЫ

Прочее
Нормандский формат
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:45
В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино
14:35
В донецкой шахте травмирован горняк
13:15
СБУ открыла дело из-за поставок оборудования на донецкие «национализированные» шахты
11:14
В Макеевке массово травят животных. Часть жителей выступила против
21:33
Незаконные задержания и приговоры в «Л-ДНР» и 25 тысяч паспортов РФ на Донбассе. Главное за неделю
14:39
Беспилотники ОБСЕ глушили во время пролетов над Донетчиной
12:57
В Донецке установят памятник российскому императору Николаю II
11:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
10:20
В Донецке подтвердили высокий уровень загрязнения Кальмиуса
09:50
В Станице Луганской завершилось разминирование
23:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:14
«Полный беспредел». Прилепин утверждает, что его батальон при «ДНР» убил много людей
14:32
Гиркин считает, что к убийству Захарченко причастны «серьезные силы» из России
11:03
«ЛНР» посадила на 12 лет в тюрьму жителя Свердловска за «госизмену»
все новости
23:00
В Луганской области из-за долгов без воды - почти 100 тысяч жителей
22:21
Украинская сторона во вторник готова начать работы по восстановлению моста в Станице Луганской
21:21
Украина закупила топливо для АЭС на 98,4 миллиона долларов, почти половину – у РФ
20:25
Макрон анонсировал новую встречу советников в «нормандском формате»
19:31
Путин исключил переговоры по Донбассу вне «нормандского формата»
19:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:28
Суд в Николаеве освободил фигурантов «дела 2 мая»
18:27
Смогут ли жители Донетчины получить деньги за разрушенное жилье ►
17:32
Скрывался у родственников. В Запорожье задержали боевика «ДНР»
17:18
СМИ: Дело Грымчака отделят от производства о нападении на Черновол
16:50
В зоне ООС на Луганщине нашли 50 тысяч тонн нелегального угля
16:37
Суд разрешил арестовать российское судно за поставку топлива Черноморскому флоту РФ
16:10
Офис Зеленского не показал список визитеров, хотя обещал
15:48
Экс-глава Нацкомиссии по энергетике Вовк не хочет возвращаться в Украину, потому что Зеленский – президент
14:45
В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино
все новости
ВИДЕО
Смогут ли жители Донетчины получить деньги за разрушенное жилье ►
19 августа, 18:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
18 августа, 11:27
Протесты в Москве: как кремлевские СМИ игнорируют многотысячные митинги в столице РФ
17 августа, 16:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция