Макрон анонсировал новую встречу советников в «нормандском формате»

Встреча советников в «нормандском формате» будет проведена через несколько дней. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным перед переговорами с ним, передает УНН.



По его словами, саммит нормандской четверки нужно проводить «при условии, если будут достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи».



«Мы оговорим все шаги, которые мы можем предпринять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую нормандскую встречу на высшем уровне», - сказал Макрон.