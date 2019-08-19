Украина закупила топливо для АЭС на 98,4 миллиона долларов, почти половину – у РФ

Украина в январе-июне 2019 приобрела ядерное топливо на общую сумму 98,402 миллиона долларов, при этом почти половину - у Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает «Интерфакс-Украина».



«За шесть месяцев текущего года для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на 47 млн 173,1 тысяч долларов, шведского – на 51 млн 228,9 тыс. долларов», - говорится в сообщении.



Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за отчетный период у ТВЭЛ (РФ) в денежном эквиваленте составила 47,9%, у Westinghouse (Швеция) – 52,1%.



В 2018 году Украина приобрела ядерного топливо на 523,151 млн долларов, из которых у РФ – на 374,621 млн долларов, у Швеции – на 148,53 млн долларов.



Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие НАЭК «Энергоатом», которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями ТВЭЛ и Westinghouse Electric Sweden.