Украинская сторона во вторник готова начать работы по восстановлению моста в Станице Луганской

Украинская сторона во вторник готова демонтировать фортификационные сооружения на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской и приступить к восстановлению моста. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (УСЦКК).



«Завтра, 20 августа 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ "Станица Луганская", и к началу работ, непосредственно, по восстановлению разрушенного моста», - говорится в сообщении.



Отмечается, что работы будут проводить в рамках исполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

В тоже время в штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и восстановительных работ на данном участке.