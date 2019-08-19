В Луганской области из-за долгов без воды - почти 100 тысяч жителей

В Луганской области из-за обесточивания Лисичанского коммунального специализированного предприятия по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков «Лисичанскводоканал» без воды осталось почти 100 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.



«Прекращение поставок электрической энергии на объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" 19 августа 2019 года привело к невозможности осуществления водоснабжения и водоотведения в Лисичанске, Новодружеске, Приволье. Без водоснабжения остались 55,6 тысяч населения центральной части города Лисичанска, городов Новодружеска и Приволья, 24,4 тысячи населения южной части города Лисичанска и объекты социальной сферы», — говорится в сообщении.



Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила обязать ООО «Энер Восток», ООО «Луганское энергетическое объединение» выполнять требования ст.6 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» относительно бесперебойного электроснабжения объектов водоканала.



По данным горсовета, подвоз воды будет организован для населения городов Лисичанск, Новодружеска, Приволья, в первую очередь, на объекты социальной сферы.



Кроме того, члены комиссии решили направить письма с информацией об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, народным депутатам, а также в прокуратуру Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, и Главного управления национальной полиции в Луганской области.