Штаб ООС: Боевики использовали беспилотник с боеприпасом, ранен украинский военный

За минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один раз при этом применив беспилотник, снаряженный гранатометным выстрелом, в результате чего ранен один украинский военнослужащий. Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики десять раз обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, четыре раза вблизи Водяного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Талаковки — из автоматического гранатомета, вблизи Павлополя — применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего один военнослужащий получил ранения.



По информации штаба, также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета вблизи Лебединского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Опытно — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Светлодарска — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В штабе добавили, что с начала текущих суток был совершен 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Талаковки из автоматического гранатомета.