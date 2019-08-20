В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижении на Донбассе

Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ограничивали в передвижении на неподконтрольной территории у населенных пунктов Кременец, Заиченко, Саханка, Верхнешироковское (ранее Октябрь), а также у подконтрольного правительству города Счастье. Об этом сообщается в отчете миссии.



«17 августа на блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), трое вооруженных членов вооруженных формирований вели себя агрессивно по отношению к команде СММ, крича и показывая свое оружие; они отказали патрулю Миссии в проезде через блокпост», - говорится в отчете.



Они сказали наблюдателям обратиться с вопросами к руководству вооруженных формирований.



Также 17 августа членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде к селем Пикузы (ранее Коминтерново), Саханка, Верхнешироковское ссылаясь на проведение работ по разминированию в этом районе.



18 августа в двух случаях на блокпосте западнее Верхнешироковского двое боевиков снова отказали СММ в проезде. Сначала они сослались на «приказы от органов власти по соображениям безопасности», потом - на «инженерные работы в этом районе».



В тот же день военнослужащие Вооруженных сил Украины отказали патрулю Миссии в доступе к мосту в Счастье.