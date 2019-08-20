В Донецке бизнесмены пожаловались на давление со стороны «ДНР»

В Донецке в последнее время ряд фирм столкнулись с давлением со стороны группировки «ДНР». Об этом «Новостям Донбасса» сообщили источники, знакомые с ситуацией.



В частности, к собственнику одной из фирм сначала ворвались домой «силовики» с обыском. Отмечается, что у бизнесмена забрали машину «без каких-либо предписаний». На следующий день обыск был проведен уже на его фирме. После этого собственник, испугавшись, выехал на подконтрольную украинским властям территорию. Позже ему удалось «решить» ситуацию через знакомых.



По словам нескольких собеседников, ведущих бизнес в Донецке, в представители «ДНР» оказывают давление, требуя взятки за то, чтобы у предприятия «не было проблем».