Жительницу Луганщины подозревают в передаче разведданных боевикам «ЛНР»

Жительницу Станицы Луганской подозревают передаче данных военного характера боевикам «ЛНР» о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений ВСУ на территории населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«Женщина в телефонном режиме передавала указаны данные своему куратору - «радиотелефонистам» так называемой «4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР». С целью конспирации для передачи такой информации использовались условные названия для различных видов боевой техники», - говорится в сообщении.



В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.