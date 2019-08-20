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Жительницу Луганщины подозревают в передаче разведданных боевикам «ЛНР»

20 августа 2019, 09:54

Жительницу Луганщины подозревают в передаче разведданных боевикам «ЛНР»

Жительницу Станицы Луганской подозревают передаче данных военного характера боевикам «ЛНР» о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений ВСУ на территории населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Женщина в телефонном режиме передавала указаны данные своему куратору - «радиотелефонистам» так называемой «4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР». С целью конспирации для передачи такой информации использовались условные названия для различных видов боевой техники», - говорится в сообщении.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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