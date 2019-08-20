Полторак: Военнослужащие ВСУ получат до 2 тысяч гривен премии ко Дню Независимости

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим ВСУ по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. Об этом он сообщил на странице в Facebook.



«Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысяче гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тысячи гривен», - говорится в сообщении.