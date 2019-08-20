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Дочь преподавателя Зеленского претендует на пост в Антимонопольном комитете

20 августа 2019, 10:35

Дочь преподавателя Зеленского претендует на пост в Антимонопольном комитете

Ирина Копайгора из Кривого Рога претендует на должность государственной уполномоченной Антимонопольного комитета Украины. 18 августа она подала в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на этот пост.

«Наші гроші» отмечает, что Ирина Копайгора работает в Криворожском экономическом институте при КНЭУ им. В. Гетьмана в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.

В этом же институте получил юридическое образование президент Украины Владимир Зеленский. В нем работает и его отец Александр Зеленский.

В этом же учебном заведении преподает отец претендентки на должность в АМКУ Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, он преподавал Зеленскому теорию государства и права.

Иван Копайгора комментировал успех Зеленского, высоко оценивая его качества и достижения: «Владимир ни разу просил советов и никогда не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре».

Ирина Копайгора, кроме преподавания в Криворожском экономическом институте, также получает заработную плату по совместительству в криворожском филиале МАУП.

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