Дочь преподавателя Зеленского претендует на пост в Антимонопольном комитете

Ирина Копайгора из Кривого Рога претендует на должность государственной уполномоченной Антимонопольного комитета Украины. 18 августа она подала в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на этот пост.



«Наші гроші» отмечает, что Ирина Копайгора работает в Криворожском экономическом институте при КНЭУ им. В. Гетьмана в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.



В этом же институте получил юридическое образование президент Украины Владимир Зеленский. В нем работает и его отец Александр Зеленский.



В этом же учебном заведении преподает отец претендентки на должность в АМКУ Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, он преподавал Зеленскому теорию государства и права.



Иван Копайгора комментировал успех Зеленского, высоко оценивая его качества и достижения: «Владимир ни разу просил советов и никогда не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре».



Ирина Копайгора, кроме преподавания в Криворожском экономическом институте, также получает заработную плату по совместительству в криворожском филиале МАУП.