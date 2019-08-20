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СМИ: Глава офиса Зеленского хочет взять под контроль канал «112 Украина»

20 августа 2019, 11:10

СМИ: Глава офиса Зеленского хочет взять под контроль канал «112 Украина»

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении телеканала «112 Украина». К этому причастен глава Офиса президента Андрей Богдан, который хочет получить контроль над каналом. Об этом пишет «theБабель» со ссылкой на свои источники.

Производство было открыто в августе нынешнего года по заявлению бывшего (номинального) владельца «112 Украина» Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в Украину.

Подщипков после Майдана уехал из Украины, заявив о давлении со стороны властей. Пока он был за границей, в апреле 2018 года канал сначала продали Эдуарду Кацу, которого журналисты «Радио Свободы» связывают с политиком Виктором Медведчуком, а в декабре того же года Кац продал «112 Украина» соратнику Медведчука, нардепу Тарасу Козаку.

В июне Подщипков записл видео с обращением к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскогу. Он назвал себя единственным законным владельцем канала, заявил о его «рейдерском захвате» и призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени тогдашнего президента Петра Порошенко.

По словам двух источников «theБабеля» в правоохранительных органах, СБУ возбудила уголовное производство относительно «112 Украина» по статье 206 Уголовного кодекса — противодействие законной хозяйственной деятельности. В рамках следствия СБУ просит Генпрокуратуру возбудить ходатайство об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать. Кроме того, в ГПУ, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку 206 статья не относится к подследственности СБУ.

И.о. председателя СБУ Иван Баканов не подтвердил и не опроверг эту информацию, написав, что это тайна следствия. Луценко на вопрос «theБабеля» ответил: «Моя позиция — арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное — неприемлемо для демократии. Этот принцип я говорил в отношении "1+1″, такое же действие и здесь».

Два источника «theБабеля» в правоохранительных органах и в окружении бывшего руководства канала, утверждают, что и за видеообращением Подщипкова, и за уголовным производством относительно "112 Украина "стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Его цель якобы получить контроль над рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния Медведчука — кума президента России Владимира Путина. Получить ответ Богдана по этому поводу изданию не удалось.

Если новый генпрокурор, которого планируют назначить после начала работы Верховной Рады 9-го созыва, наложит арест на имущество 112 канала, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сможет передать это имущество в управление компании, которая выиграет соответствующий конкурс. Сейчас такой конкурс не объявлен, названия компаний-претендентов тоже неизвестны.

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Андрей Богдан
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СБУ 112 Украина
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