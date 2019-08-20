В результате обстрела повреждено здание аграрного предприятия в Бахмуте

Фото: пресс-центр ООС

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстрелах боевиками агропредприятия «Бахмутский аграрный союз», передает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).



«18.08.2019 ориентировочно с 07:36 до 07:45 со стороны ВФ РФ со стороны Доломитное – в направлении Новолуганского осуществлены обстрелы гражданской инфраструктуры на территории ЧАО “Бахмутский аграрный союз”», - говорится в сообщении.



В 08:55 19 августа от главного инженера ЧАО «Бахмутский аграрный союз» было получено сообщение о факте попадания боеприпасов стрелкового оружия в служебные помещения на территории предприятия.



По информации СЦКК, наблюдательная группа зафиксировала, что в результате попадания боеприпасов стрелкового оружия калибра 5.45 мм в служебных помещениях свинофермы агрофирмы разбиты окна. Пострадавших нет.

Фото: пресс-центр ООС