В Офисе президента Украины готовят законопроекты, регламентирующие порядок уведомления о коррупционных правонарушениях, а также материальное вознаграждение разоблачителей в пределах 10% от суммы возмещенных убытков или размера взятки.



Как cообщается на сайте президента, механизмы защиты и поощрения разоблачителей коррупции обсуждались с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией 19 августа по инициативе замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки.



«Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставляющих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров», — сказал Рябошапка.



Проекты готовящихся законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты разоблачителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию информации, включая право разоблачителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленных сведений, право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной в годы (взятки).



«Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, приносящих государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать разоблачителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей», — пояснил Рябошапка.



Отмечается, что эти законопроекты будут внесены президентом Владимиром Зеленским как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.