ГПУ объявила подозрение главе «МИД» и «омбудсмену» при «ДНР»

Главе «МИД ДНР» Наталье Никоноровой, «уполномоченному по правам человека» Дарье Морозовой, а также председателю и члену ОО «Справедливая защита» прокуратура объявила заочное подозрение по факту создания террористической группы или террористической организации. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает пресс-служба ГПУ.



«ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации террористическим организациям "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жесткого обращения с ними», - сообщили в ГПУ.



По данным следствия, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей созданы незаконные организации «Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе» и «Общественная организация "Справедлива защита"».



Их обвиняют в том, что жителей Украины при пересечении линии разграничения угрозами заставляли писать заявления о смерти своих родственников якобы в результате действий украинских военных, сообщил Матиос.



«За период только 2018-2019 годов от имени жителей оккупированных территорий Донецкой области подготовлено и направлено 1539 исков к МКС и ЕСПЧ», - сообщил главный военный прокурор.



Матиос рассказал, что украинские следователи получили подтверждения от ряда граждан, что их свидетельства о якобы преступлениях украинских военных были получены под давлением боевиков.