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СБУ сообщила о предотвращении терактов накануне Дня Независимости

20 августа 2019, 13:32

СБУ сообщила о предотвращении терактов накануне Дня Независимости

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в подготовке серии взрывов, которые должны были произойти в людных местах на мероприятиях по случаю Дня флага, 23 августа, за сутки до Дня Независимости. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что был задержан 19-летний сумчанин, входивший в радикальную молодежную группировку. По информации спецслужбы, взрывы он планирова совершить вместе с сообщниками.

При обысках в его жилье правоохранители нашли гранату Ф-1, взрывчатые вещества, патроны различного калибра, минометные мины и другие боеприпасы.

«Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых сооружениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта Kvartal-Fest 23 августа на территории Сумской области», — сказано в сообщении.

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