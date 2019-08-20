В генконсульстве Германии в Донецке сменился глава

Новым главой генерального консульства Германии в Донецке, которое временно базируется в городе Днепр стал Штефан Кайл. Об этом сообщает посольство Германии в Украине на странице в Facebook.



«Приветствуем нового главу генерального консульства ФРГ в Донецке с временным офисом в Днепре, господина Штефана Кайля», - сказано в сообщении.



По информации дипмиссии, 15 августа Кайл получил от Министерства иностранных дел Украины консульскую экзекватуру – специальное разрешение на выполнение консульских действий в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.