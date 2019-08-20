В Черном море снова задержан танкер «Мрия», который мог поставлять топливо в Крым

Пограничники задержали арестованный судом танкер «Мрия» под флагом Украины в Черном море в Херсонской области. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на СБУ.



«Херсонский апелляционный суд вынес постановление, которым снова арестовал судно, во выполнение этого постановления и осуществляются необходимые меры», - сказал представитель СБУ.



Судно находится в прилегающей зоне, поэтому на месте работают пограничники.

10 августа крымское отделение СБУ провело обыск танкера «Мрия».



СБУ блокировало выход судна из порта, но 13 августа местный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте танкера, не увидев оснований для задержания судна.



На основании решения суда, танкер «Мрия» 13 августа покинул порт Херсона.



19 августа Херсонский апелляционный суд наложил повторный арест на танкер.



Управление СБУ в АР Крым и крымская прокуратура заявляют, что в июне 2015 года этот танкер, принадлежащий на тот момент другим собственникам и имеющий название «Вильга», незаконно заходил в порт Севастополя, якобы поставляя топливо для Черноморского флота России.