В Кремле не знают даты встречи лидеров «нормандской четверки»

Дата переговоров лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) пока не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Пока никакой даты не фигурирует», — цитирует его «Интерфакс».



Он отметил, что «есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов», и «там и будет идти на экспертном уровне подготовка».



По словам Пескова, помощники президентов должны провести встречи «в обозримой перспективе».



Он подчеркнул, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон экспертно и развернуто обсудили перспективы проведения саммита в «нормандском формате».



«Лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Это была и Украина, весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в «нормандском формате», — сказал Песков.



По его словам, саммиту будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне. «Чтобы, как говорилось вчера, не проводить «встречу ради встречи», — заявил пресс-секретарь президента РФ.



Он также заявил, что никакой конкретики по возможной встрече Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока нет. «Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским», — сказал Песков.

19 августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что встреча советников в «нормандском формате» будет проведена через несколько дней.