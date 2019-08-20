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В Кремле не знают даты встречи лидеров «нормандской четверки»

20 августа 2019, 14:41

В Кремле не знают даты встречи лидеров «нормандской четверки»

Дата переговоров лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) пока не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никакой даты не фигурирует», — цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что «есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов», и «там и будет идти на экспертном уровне подготовка».

По словам Пескова, помощники президентов должны провести встречи «в обозримой перспективе».

Он подчеркнул, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон экспертно и развернуто обсудили перспективы проведения саммита в «нормандском формате».

«Лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Это была и Украина, весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в «нормандском формате», — сказал Песков.

По его словам, саммиту будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне. «Чтобы, как говорилось вчера, не проводить «встречу ради встречи», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он также заявил, что никакой конкретики по возможной встрече Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока нет. «Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским», — сказал Песков.

19 августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что встреча советников в «нормандском формате» будет проведена через несколько дней.

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