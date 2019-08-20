Компания Ахметова начала закупать колумбийский уголь

Украинский энергохолдинг ДТЭК в рамках подготовки к началу отопительного сезона законтрактовал импорт 300 тысяч тонн угля марки «Г» и 100 тысяч тонн антрацита. Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, на этом ДТЭК не палирует останавливаться. «Дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть», — добавил он.



Тимченко уточнил, что 13 августа была осуществлена поставка в порт «Южный», а 14 августа разгрузка первой партии законтрактованного газового угля из Колумбии. Следующая партия ожидается 3 сентября.



По словам гендиректора группы, до конца года потребности холдинга в импортном угле составляют порядка 1 миллиона тонн (с учетом обозначенных законтрактованных объемов).

Компания ДТЭК принадлежит Ринату Ахметову.



Два года назад ДТЭК заявил о потере контроля над предприятиями на территории под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». О введении внешнего управления на украинских группировками было объявлено 1 марта 2017 года.



С тех пор компания закупает часть угля за рубежом.