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Компания Ахметова начала закупать колумбийский уголь

20 августа 2019, 15:14

Компания Ахметова начала закупать колумбийский уголь

Украинский энергохолдинг ДТЭК в рамках подготовки к началу отопительного сезона законтрактовал импорт 300 тысяч тонн угля марки «Г» и 100 тысяч тонн антрацита. Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на этом ДТЭК не палирует останавливаться. «Дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть», — добавил он.

Тимченко уточнил, что 13 августа была осуществлена поставка в порт «Южный», а 14 августа разгрузка первой партии законтрактованного газового угля из Колумбии. Следующая партия ожидается 3 сентября.

По словам гендиректора группы, до конца года потребности холдинга в импортном угле составляют порядка 1 миллиона тонн (с учетом обозначенных законтрактованных объемов).

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Компания ДТЭК принадлежит Ринату Ахметову.

Два года назад ДТЭК заявил о потере контроля над предприятиями на территории под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». О введении внешнего управления на украинских группировками было объявлено 1 марта 2017 года.

С тех пор компания закупает часть угля за рубежом.

ТЕМЫ

Организации
ДТЭК

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