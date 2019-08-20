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В «ДНР» рассказали об угрозе подтопления вблизи границы с Россией

20 августа 2019, 15:31

В «ДНР» рассказали об угрозе подтопления вблизи границы с Россией

Поврежденная боями в 2014 году плотина на левом притоке реки Миус (неподконтрольная украинским властям территория) вблизи границы с Россией угрожает подтоплением населенным пунктам и требует ремонта. Об этом на заявил «мэр» Шахтерска Александр Шатов на совещании с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным, передает ДАН.

Отмечается, что в ходе военных действий было повреждено водосборное сооружение плотины. На ее вершине, над поврежденными трубами, образовался провал. По словам Шатова, ремонт объекта выполнялся силами местных властей, но это не помогло устранить проблему.

По его словам, увеличилась вероятность разрушения сооружения и затопления села Кожевня Шахтерского района, а также подтопления хутора Примиусский Ростовской области РФ.

Шатов подчеркнул, что к настоящему времени проработана проектно-сметная документация и выделено около 5,3 миллиона рублей на капитальный ремонт. К работам планируется приступить с началом осени.

Аварийная плотина находится на реке Дубровка в селе Дибровка. Площадь водного зеркала пруда — 32 гектара, объем воды — 990 тысяч кубических метров.

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Места
Шахтерск

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