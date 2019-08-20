Дело «Роттердам+»: суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ

Соломенский районный суд Киева отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, причастного к формуле расчета стоимости электроэнергии «Роттердам+». Об этом сообщает «Слово и дело».



На заседании прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко просил суд рассмотреть ходатайство без подозреваемого. Он сообщил, что по данным Госпогранслужбы Украины, Вовк 30 апреля выехал в Брюссель и не возвращался.



Прокурор отметил, что постановление о международном розыске экс-главы Национальной комиссии направлено в Интерпол. По словам Пономаренко, существуют риски препятствованию следствия со стороны Вовка, в частности, укрытие от следствия. В связи с этим, он просил суд взять экс-главу НКРЭКУ под заочную стражу.



В то же время, адвокат подозреваемого Ирина Одинец заявила, что ее подзащитный не скрывается и находится на учебе в Гарварде. Также она подала в суд ходатайство об отсутствии у Вовка статуса подозреваемого.



Изучив ходатайство, судья Елена Курова отказала в его удовлетворении.



Корреспондент телеканала «112 Украина», во время включения их суда, отметила, что для задержания Вовка Интерполом необходимо было решение Соломенского суда о мере пресечения. Прокуроры пообещали подать апелляцию.

8 августа НАБУ сообщило о подозрениях 6 фигурантам по делу о формуле «Роттердам+», включая двух сотрудников компании ДТЭК. В частности, среди подрзреваемых бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено около 19 миллиардов гривен убытка.



Сам Вовк обвинения в свой адрес отрицает. Также он заявил, что не вернется в Украину в ближайшее время, так как не готов «участвовать в судилище».