На Луганщине нашли тайник боевика

Фото: СБУ

В одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



Сотрудники СБУ изъяли из тайника, который находился неподалеку лесополосы, три ручных противотанковых гранатомета, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибром 120 мм, три гранаты РПГ-22.



Также обнаружено девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот патронов калибра 7,62 мм.



«Схрон в 2014 году оборудовал участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и скрывается на временно оккупированной территории Луганской области», - говорится в сообщении.



В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: СБУ