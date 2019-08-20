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«Слуга народа» делегирует Разумкова и Стефанчук на должности спикера и вице-спикера Рады

20 августа 2019, 16:24

«Слуга народа» делегирует Разумкова и Стефанчук на должности спикера и вице-спикера Рады

Партия «Слуга народа» делегирует Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчук на должности спикера и вице-спикера Верховной Рады. Об этом сообщил после заседания подгрупп подготовительной депутатской группы будущий народный депутат от «Европейской солидарности» Артур Герасимов, передает «Радио Свобода».

«Сегодня на подгруппе было озвучено от фракции "Слуга народа", что они делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчук на позиции спикера и первого вицеспикера ... Что касается вицеспикера, то пока нет таких вещей, потому что идут обсуждения», - сказал Герасимов.

Лидер партии «Слуга народа» Разумков, со своей стороны, рассказал, что эти назначения еще должен рассмотреть парламент.

«Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на указанные должности», - подчеркнул Разумков.

Первое заседание Рады девятого созыва должно состояться 29 августа.

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