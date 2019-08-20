Боевик «ДНР» Ходаковский: За первых полтора месяца боев мы потеряли больше 200 человек

Бывший «секретарь Совбеза» группировки «ДНР» и создатель формирования боевиков «Восток» Александр Ходаковский рассказал о потерях в первые месяцы войны на Донбассе в 2014 году.



«Я не знаю, сколько "Восток" уничтожил украинцев, но я знаю, что только за первых полтора месяца боев мы потеряли больше двухсот человек — батальон. Это больше, чем некоторые имели личного состава вообще», — написал он в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на заявление Захара Прилепина о том, что его батальон при «ДНР» убил большое количество людей.



Ходаковский добавил, что на момент интеграции «Востока» в структуру «ДНР» его численность составляла около четырех тысяч человек.