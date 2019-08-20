В Краматорске аноним угрожал взорвать авто и расстрелять прохожих

В Краматорске Донецкой области правоохранители оцепили район возле одного из бизнес-центров из-за угрозы теракта. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.



Сегодня на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение, в котором автор угрожал взорвать автомобиль на парковке у бизнес-центра и открыть стрельбу по людям из автомата Калашникова.



«Аноним сообщил, что самодельное взрывное устройство, сделанное на базе снаряда калибром 122 мм, заложено в одной из машин», — говорится в сообщении.



На месте работают полицейские и взрывотехники. Периметр вокруг бизнес-центра находится под охраной.



Личность автора сообщения с угрозами устанавливается.